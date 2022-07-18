«Барса» хочет, чтобы Левандовски взял 9-й номер – так футболки будут лучше продаваться. Депая могут попросить отдать девятку

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«Барселона» решила, под каким номером будет играть Роберт Левандовски.

В клубе хотят, чтобы польский форвард взял 9-й номер, сообщает Diario Sport.

Причины – желание руководства клуба установить определенную иерархию среди команды, а также коммерция: футболки известных игроков с популярными номерами лучше продаются, поэтому Фати получил десятку, а Педри – восьмерку.

Сейчас под 9-м номером в «Барселоне» играет форвард Мемфис Депай. Если он не уйдет в ходе летнего трансферного окна, клуб может попросить его отдать номер Левандовскому.

Левандовски и Обамеянг редко играли друг на друга в «Дортмунде». Но с 2014-го сильно изменились

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