Нигматуллин о «Спартаке»: «Одна из самых пострадавших команд от ошибок судей. Иногда арбитры должны ошибаться в их пользу»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Руслан Нигматуллин Краснодар Кирилл Левников Футбол

Руслан Нигматуллин прокомментировал судейский скандал в матче «Краснодар» – «Спартак» (1:4). 

После игры второго тура Мир РПЛ «быки» выпустили видеоролик со спорными решениями главного арбитра Кирилла Левникова

«В данном случае сочувствую «Краснодару». Ничего страшного и странного по поводу молчания «Спартака» не вижу после ошибок арбитра в их пользу. Было бы странным и нелепым, если бы было наоборот.

«Спартак» действительно одна из самых пострадавших команд от судейских ошибок, с этим трудно спорить. Иногда арбитры, надеюсь случайно, должны ошибаться в пользу красно-белых», – сказал бывший вратарь сборной России.

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