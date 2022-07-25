Нигматуллин о «Спартаке»: «Одна из самых пострадавших команд от ошибок судей. Иногда арбитры должны ошибаться в их пользу»

прокомментировал судейский скандал в матче «Краснодар» – «Спартак» (1:4).

После игры второго тура Мир «быки» выпустили видеоролик со спорными решениями главного арбитра .

«В данном случае сочувствую . Ничего страшного и странного по поводу молчания не вижу после ошибок арбитра в их пользу. Было бы странным и нелепым, если бы было наоборот.

«Спартак» действительно одна из самых пострадавших команд от судейских ошибок, с этим трудно спорить. Иногда арбитры, надеюсь случайно, должны ошибаться в пользу красно-белых», – сказал бывший вратарь сборной России.