Роман Шишкин: «Можно было бы пересмотреть красную Черникова. Вторая карточка Соболева должна была стать удалением. Такие ошибки очень влияют»

Теги Спартак Роман Шишкин премьер-лига Россия судьи Краснодар Кирилл Левников Александр Черников Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

Бывший футболист «Спартака» обозначил ошибки арбитра в матче против «Краснодара».

«Я считаю, что были допущены некоторые ошибки.

Во-первых, можно было бы пересмотреть красную карточку Александра Черникова. Во-вторых, вторая карточка Александра Соболева должна была стать удалением.

В-третьих, я считаю, что пенальти не было у «Спартака». Такие ошибки, на мой взгляд, очень влияют на результат матча», – заявил Роман Шишкин.

«Краснодар» разнес судейство со «Спартаком» едким роликом. Почти каждый их матч – скандал

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