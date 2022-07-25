Роман Шишкин: «Можно было бы пересмотреть красную Черникова. Вторая карточка Соболева должна была стать удалением. Такие ошибки очень влияют»

Бывший футболист «Спартака» обозначил ошибки арбитра в матче против «Краснодара».

«Я считаю, что были допущены некоторые ошибки.

Во-первых, можно было бы пересмотреть красную карточку Александра Черникова. Во-вторых, вторая карточка Александра Соболева должна была стать удалением.

В-третьих, я считаю, что пенальти не было у «Спартака». Такие ошибки, на мой взгляд, очень влияют на результат матча», – заявил Роман Шишкин.

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