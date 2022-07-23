«Динамо» дает Вареле новый контракт, чтобы не потерять его бесплатно в 2023-м. «Фламенго» хочет игрока

предложило новый контракт защитнику .

По данным журналиста Фабио Алейшо, подписать Варелу хочет . Бразильский клуб уже сделал игроку официальное предложение. Однако ситуация еще далека от разрешения.

Московский клуб не хочет бесплатно терять игрока, срок действующего контракта которого рассчитан до лета 2023 года, а потому предложил ему новое соглашение. Стороны ведут переговоры.

Агент футболиста ведет переговоры и надеется, что окончательное решение будет принято в скором времени.

Напомним, несколько дней назад Гильермо заявил, что хочет провести в «Динамо» этот сезон.

Варела выступает за московский клуб с 2020 года. Игру 1-го тура Мир между «Динамо» и «Ростовом» (1:1) правый защитник отыграл полностью.

Статистику 29-летнего футболиста можно изучить здесь.