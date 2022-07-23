«Динамо» дает Вареле новый контракт, чтобы не потерять его бесплатно в 2023-м. «Фламенго» хочет игрока

«Динамо» предложило новый контракт защитнику Гильермо Вареле.
По данным журналиста Фабио Алейшо, подписать Варелу хочет «Фламенго». Бразильский клуб уже сделал игроку официальное предложение. Однако ситуация еще далека от разрешения.
Московский клуб не хочет бесплатно терять игрока, срок действующего контракта которого рассчитан до лета 2023 года, а потому предложил ему новое соглашение. Стороны ведут переговоры.
Агент футболиста ведет переговоры и надеется, что окончательное решение будет принято в скором времени.
Напомним, несколько дней назад Гильермо заявил, что хочет провести в «Динамо» этот сезон.
Варела выступает за московский клуб с 2020 года. Игру 1-го тура Мир РПЛ между «Динамо» и «Ростовом» (1:1) правый защитник отыграл полностью.
Статистику 29-летнего футболиста можно изучить здесь.