Глава судей РФС об удалении Рыбуса: «Хватать игрока за горло – не совсем профессионально. Подход судейского корпуса – не ломать игру должен сам футболист»

Руководитель департамента судейства прокомментировал удаление в игре с .

На 40-й минуте матча поляк сфолил на защитнике Дарко Тодоровиче, схватив его за футболку в центре поля. После свистка Владислава Безбородова Рыбус выбил мяч в направлении другого футболиста грозненцев. За каждый из этих эпизодов рефери показал игроку по желтой карточке и удалил его.

«Нельзя одну желтую показать в этом эпизоде.

По таким ситуациям у нас был отдельный раздел в лекциях для судей, где говорилось, что часто случаются ситуации, когда арбитры выносят санкцию в виде желтой карточки за одно нарушение, а потом видят, что игрок пинает мяч в сторону, что также формально является неспортивным поведением и карается желтой карточкой. Затем футболист хватает другого игрока за горло – это тоже желтая.

Иногда арбитры не фиксируют это второе и третье нарушения и не удаляют игрока.

Тогда команды и болельщики говорят о духе игры, о том, что арбитр не поломал игру, но подход судейского корпуса в том, что не ломать игру должен сам футболист, которому нужно действовать осмысленно.

Хватать другого игрока за горло, с моей точки зрения, не совсем профессионально и умно.

Безбородов в данном случае действовал в соответствии с инструкциями, которые ему дали», – сказал Павел Каманцев.