Милан Гайич: «ЦСКА не показывает максимума, честно говоря. Хотим быть во главе таблицы»

Защитник Милан Гайич высказался о победе ЦСКА над «Сочи» (3:0) в матче 2-го тура Мир РПЛ.

– Игра была тяжелой, но счет не отражает этого. Мы показали, что способны выигрывать, даже если не играем так, как хотим. Честно говоря, ЦСКА не показывает своего максимума. Но мы продемонстрировали командный дух, единство и инстинкт убийцы – использовали почти каждый свой момент и победили со счетом 3:0.

Иногда ты играешь лучше, а иногда не так хорошо. Но самое главное – это победа, даже если, как я сказал, ты не всегда играешь хорошо. Когда побеждаешь, это показывает командный дух и единство.

– Может ли ЦСКА выиграть чемпионат?

– Каждый может сделать это, потому что чемпионат только начался. Мы хотим достичь нашей цели и быть во главе турнирной таблицы. Мы хорошо провели два матча, одержали две победы, но мы должны улучшать нашу игру, становиться лучше с каждой игрой.

Конечно, каждая победа добавляет уверенности. Хочется выиграть каждый матч, если это возможно, – сказал новичок московского клуба.

Терехов предрешил победу ЦСКА. Его активность помогла созиданию «Сочи», но открыла возможность для контратак