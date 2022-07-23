Зайнутдинов об ассисте Акинфеева: «Сумасшедший вратарь, вот и все. Всегда ждешь от него эти передачи»

высказался о голевой передаче, которую отдал в игре с «Сочи».

одержал победу со счетом 3:0 в матче 2-го тура Мир . Во втором тайме голкипер со своей половины отдал на Хорхе Карраскаля диагональный пас на край штрафной южан, который оказался голевым.

– Очень тяжелая игра, тяжелые погодные условия. Вдвойне приятно победить такого соперника.

– Акинфеев сегодня отдал голевой пас. Как часто на тренировках он выдает такое?

– Всегда ждешь от него эти передачи. Нет других таких вратарей, чтобы с места могли так отдать. Знаю, что у него далеко не первая голевая. Сумасшедший вратарь, вот и все.

– Как чувствуешь себя на позиции защитника? Готов ли дальше играть на ней? И не хотел бы уже попробовать себя вратарем, хотя бы ненадолго?

– Думаю, Игорь не даст мне на ворота встать (улыбается). А так я готов играть там, где принесу пользу команде. Центральный защитник и левый латераль – эти позиции не так сильно отличаются, поэтому я адаптирован.

– Команда сегодня кайфовала на поле?

–Да, кайфовала. Приятно, когда свои болельщики поддерживают. Условия топовые, отличное поле, погода хоть и жаркая, но хорошая. И победа дает эмоции.

– Ты очень хорошо смотришься на позиции защитника. Против какого нападающего ты бы хотел сыграть, даже из тех, которые уже завершили карьеру?

– Если брать , то против Мелкадзе тяжело играть, постоянно бежит за спину. Жоаозиньо, наоборот, бежит под мяч. Два разных тайма, было тяжело со всеми. А если говорить, против кого хотел бы сыграть – Роналдо, – сказал Зайнутдинов.