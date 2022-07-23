«Сочинцы подумали, что они уже академики, а на деле – никчемные пэтэушники. ЦСКА поборется с «Зенитом» за чемпионство». Экс-защитник армейцев Пономарев о 3:0

Владимир Пономарев сравнил с учащимися ПТУ после матча с ЦСКА (0:3).

«Победа ЦСКА была очевидна, очень здорово раскатали «Сочи».

Сочинцы подумали, что они уже академики, а на деле – никчемные пэтэушники. Им нужно впахивать и работать над собой, как в прошлом сезоне. В этом году они расслабились – ну, выше десятого места не заберутся. Они совсем никакие.

Также меня расстроил Чалов. Безобразно играет, полностью потерялся парень.

В целом игрой ЦСКА я доволен. Уверен, эта команда в этом году даст бой . Мы поборемся за чемпионство», – сказал бывший защитник армейцев.

ЦСКА гарантировал себе 1-е место в Мир РПЛ по итогам 2-го тура. У команды 2 победы с общим счетом 5:0