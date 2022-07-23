Агент Головина: «Саша уже находится на серьезном уровне в Европе, прибавляет каждый сезон. «Ньюкасл» делал предложение»

Агент Александра Головина считает, что россиянин уже выступает на высоком европейском уровне.

– Есть понимание, что не так было с травмами Головина? Он много пропустил в двух последних сезонах.

– Ну, от ковида никто не застрахован, уже каждый, наверное, переболел. Одну травму Саша получил от большого желания играть – вышел немного недолеченным, случился рецидив.

В других травмах нет какой-то системы. Наверное, можно сказать, что это невезение. Потому что он очень много работает: делает профилактику, занимается индивидуально, с тренером. Очень серьезно подходит к делу.

Конечно, он переживал [из-за всех этих травм]. Но руководство «Монако» очень хорошо к нему относилось, поддерживало. Мы с ним тоже много разговаривали, но и он сам повзрослел, заматерел. И стал сильнее.

Считаю, он каждый сезон прибавляет. Недавняя игра с «Интером», пусть и товарищеская, показывает, что он уже находится на серьезном уровне в Европе.

– За последний год были конкретные предложения по нему от других команд?

– Были. «Ньюкасл» делал предложение, но «Монако» не захотело его отдавать.

Какой настрой у Саши? Он хочет добиться всех поставленных целей с – командных и личных. Хочет попасть в группу ЛЧ, бороться за чемпионство, – сказал .