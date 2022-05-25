Агент о будущем Головина: «РПЛ даже не рассматриваем. Были предложения из Англии и Испании»

Агент Александра Головина заявил, что футболист не планирует возвращаться в .

– Саша уже четыре года в , вырос ли принципиально его уровень за четыре года, и в чем конкретно он прибавил?

– Однозначно вырос, это видно невооруженным взглядом. Ни для кого не секрет, что чемпионат Франции явно сильнее, чем чемпионат России, поэтому Саша работает интенсивнее, вырос в атлетизме, лучше ведет силовую борьбу.

Вы посмотрите, какой объем работы он делает. Он всегда отличался хорошей работоспособностью, но те цифры, которые приходят по пробегу после каждого матча, это подчеркивают. Психологически он тоже стал намного увереннее.

– На текущий момент, май 2022 года, Головин ближе к возвращению в РПЛ или к новому вызову, например, переходу в чемпионат Испании или Англии?

– Однозначно, не в РПЛ. Даже не рассматриваем. Ближе к Англии или Испании. Тем более, что предложения от клубов оттуда у нас были.

– Все ли устраивает Головина в «Монако», и будете ли вы пытаться искать Саше новый клуб этим летом?

– В «Монако» Сашу все устраивает. А по поводу нового клуба я оставлю без комментариев, – сказал .

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