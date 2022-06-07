Агент Головина о том, интересно ли россиянину поиграть в АПЛ: «Да, интересно. Переговоры «Монако» и «Ньюкасл» были»

Агент Александра Головина подтвердил факт переговоров «Монако» и «Ньюкасла».
Ранее появилась информация, что французский клуб не принял предложение англичан в размере 40 миллионов евро за трансфер российского футболиста.
– Это точно не фейк. Переговоры между «Монако» и «Ньюкаслом» по Саше Головину были. Подробности, естественно, раскрыть не могу.
– Самому Александру интересно было бы поиграть в клубе АПЛ?
– Да, интересно.
– ЦСКА продал Головина «Монако» за 30 миллионов евро. Сколько сейчас «Монако» хочет за россиянина?
– Это я без понятия, – сказал Александр Клюев, представляющий интересы Головина.
Головин выступает за «Монако» с 2018 года после перехода из ЦСКА.