Агент Головина о том, интересно ли россиянину поиграть в АПЛ: «Да, интересно. Переговоры «Монако» и «Ньюкасл» были»

Агент Александра Головина подтвердил факт переговоров «Монако» и .

Ранее появилась информация, что французский клуб не принял предложение англичан в размере 40 миллионов евро за трансфер российского футболиста.

– Это точно не фейк. Переговоры между «Монако» и «Ньюкаслом» по Саше Головину были. Подробности, естественно, раскрыть не могу.

– Самому Александру интересно было бы поиграть в клубе ?

– Да, интересно.

– ЦСКА продал Головина «Монако» за 30 миллионов евро. Сколько сейчас «Монако» хочет за россиянина?

– Это я без понятия, – сказал , представляющий интересы Головина.

Головин выступает за с 2018 года после перехода из ЦСКА.