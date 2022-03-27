Агент Головина: «У Саши все замечательно, он спокойно работает. Сборы пропустил из-за логистики»

описал состояние полузащитника «Монако» .

«Мы все знаем, что Головин пропустил тренировочные сборы, как сказал Валерий Георгиевич [Карпин], из-за логистики. Он уже давно восстановился, играет в старте.

У него все замечательно, он спокойно работает. Слава богу, ничего не беспокоит. Готовится к очередному туру чемпионата Франции», – сказал агент футболиста.

Ближайший матч назначен на 3 апреля – против «Метца».

Головин в текущем сезоне провел 18 игр в Лиге 1, забив 2 мяча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.