«Реал» продлил Милитао до 2028-го, зарплата выросла с 3,5 до 7 млн евро. Объявят после предсезонного турне

«Реал» подписал новый контракт с защитником .

Как сообщает Marca, срок нового соглашения будет рассчитан до лета 2028 года.

Как и в случае с Винисиусом и Родриго, документы были подписаны в начале июля, до отъезда «Реала» в турне по США. Срок предыдущего контракта Эдера с был рассчитан до 2025 года.

Зарплата бразильца по новому договору существенно возросла – с 3,5 млн (за счет бонусов сумма ранее могла достигать 4 млн евро) до 7 млн евро.

В соглашении прописаны отступные в размере 500 млн евро. Установив их, «Реал» хочет отпугнуть потенциальных претендентов на Эдера. Наиболее серьезным был интерес со стороны «Челси», но игрок хотел остаться в «Реале».

О подписании нового контракта с Милитао «Реал» объявит после предсезонного турне.

Статистику 24-летнего защитника можно изучить здесь.