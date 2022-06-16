Флорентино Перес: «Винисиус точно получит «Золотой мяч» в будущем, как Бензема – в этом году»

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Флорентино Перес считает, что Винисиус в будущем получит «Золотой мяч».

– Сейчас в составе «Реала» нет «галактикос».

– Больших игроков либо не продают, либо они слишком много стоят. У нас есть игроки с отступными в 1 млрд евро. У нас есть Винисиус, Родриго, Вальверде, Милитао... Проблемы с новым контрактом Винисиуса? Ни одной. Он всегда говорил, что не хочет уходить из «Реала».

– Кто-то из прежних тренеров «Реала» советовал вам продать Винисиуса?

– Я не знаю. Никто не хочет продавать Винисиуса. Думаю, в будущем он точно получит «Золотой мяч», как Бензема – в этом году. Некоторые игроки, например, Родриго и Вальверде, скоро раскроются.

Думаю, Родриго станет следующим, кто поразит нас. Винисиус пришел в «Реал» 18-летним парнем, играл за «Кастилью». Он не был тем, кого мы знаем сейчас. Он становится лучше с каждым годом, – сказал президент «Реала» в интервью El Chiringuito.

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