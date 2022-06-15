Милитао считает, что оправдал 50 млн евро за свой трансфер: «Устроил отличное зрелище и показал, почему я в «Реале»

считает, что оправдал средства, которые потратил на его покупку.

– Вернемся на год назад – из клуба уходят Серхио Рамос и Варан. Было ли это давлением для вас?

– Когда команду покинули эти игроки, люди подчеркивали, что они внесли большой вклад в историю клуба.

Я посчитал, что пришло мое время показать фанатам и всему миру, что на меня тоже можно рассчитывать. Я устроил отличное зрелище для людей и показал, почему я в «Реале».

– Вы оправдали 50 миллионов евро, которые за вас заплатил «Реал»? Вы стали самым дорогим защитником в истории клуба.

– Да, я очень хорошо это продемонстрировал.

Когда я пришел, дела сначала шли не очень хорошо, потому что в составе были два центральных защитника, которые долгое время играли вместе.

Но сейчас мне удалось показать причину моего подписания, – сказал 24-летний бразилец.

«Реал» выложил за Тчуамени 100 млн евро. Дороже брали только Бэйла, Роналду и Азара