Родриго подпишет новый контракт с «Реалом» по схеме «5+1». Отступные – 1 миллиард евро

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Полузащитник Родриго Гоэс продлит контракт с «Реалом»

В июле футболист подпишет новое соглашение на 5 лет с возможностью продления еще на один сезон. Сумма отступных составит 1 миллиард евро.

Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти надеется, что к 8 июля, когда «Реал» начнет подготовку к новому сезону, клуб уже продлит контракты с Родриго, Винисиусом и Эдером Милитао. 

В прошедшем сезоне Ла Лиги 21-летний футболист провел 33 матча, в которых забил 4 гола и сделал 4 ассиста. Его статистика – здесь

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