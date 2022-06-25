Родриго подпишет новый контракт с «Реалом» по схеме «5+1». Отступные – 1 миллиард евро

Полузащитник Родриго Гоэс продлит контракт с .

В июле футболист подпишет новое соглашение на 5 лет с возможностью продления еще на один сезон. Сумма отступных составит 1 миллиард евро.

Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти надеется, что к 8 июля, когда «Реал» начнет подготовку к новому сезону, клуб уже продлит контракты с Родриго, Винисиусом и Эдером Милитао.

В прошедшем сезоне 21-летний футболист провел 33 матча, в которых забил 4 гола и сделал 4 ассиста. Его статистика – здесь.