Милитао о камбэке с «Сити»: «Когда Родриго забил первый гол, мы подумали: «#####, это опять возможно». В футболе многое случается»

эмоционально описал камбэк в матче с «Манчестер Сити» в .

Мадридский клуб победил «горожан» со счетом 3:1 в ответной игре 1/2 финала, забив два мяча в конце второго тайма и переведя игру в дополнительное время.

– У нас были трудные времена, но мы всегда верили, что сможем выйти в финал и выиграть Лигу чемпионов в 14-й раз в истории клуба.

Мы никогда не переставали верить. Мы знали, что будет очень трудно, но всегда верили.

– Модрич сказал, что самым забавным был камбэк с «ПСЖ», а самым трудным – с «Сити». Согласны?

– Я соглашусь. Мы очень старались в том матче, но Марез забил гол, после которого в наших головах пронеслось много мыслей.

Когда Родриго забил первый гол, мы подумали: «#####, это опять возможно». В футболе многое случается, – сказал защитник испанского клуба.