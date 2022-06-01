«Реал» значительно увеличит зарплату Милитао по новому контракту. Детали обсудят в ближайшие дни

«Реал» работает над продлением контракта с защитником .

По информации Goal.com, зарплата бразильца претерпит значительные изменения в сторону увеличения. Сейчас 24-летний футболист входит в группу игроков с самым низким заработком среди членов основного состава.

В ближайшие дни представители Милитао и мадридской команды проведут встречу и обсудят детали.

Отмечается, что президент «Реала» хочет не только увеличить зарплату игроку, но и продемонстрировать, что клуб уверен в защитнике.

Сам Милитао счастлив в Мадриде и готов подписать новый контракт, который будет рассчитан до 2028 года.

Эдер присоединился к «Реалу» летом 2019 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.