«Реал» значительно увеличит зарплату Милитао по новому контракту. Детали обсудят в ближайшие дни

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«Реал» работает над продлением контракта с защитником Эдером Милитао.

По информации Goal.com, зарплата бразильца претерпит значительные изменения в сторону увеличения. Сейчас 24-летний футболист входит в группу игроков с самым низким заработком среди членов основного состава.

В ближайшие дни представители Милитао и мадридской команды проведут встречу и обсудят детали.

Отмечается, что президент «Реала» Флорентино Перес хочет не только увеличить зарплату игроку, но и продемонстрировать, что клуб уверен в защитнике.

Сам Милитао счастлив в Мадриде и готов подписать новый контракт, который будет рассчитан до 2028 года.

Эдер присоединился к «Реалу» летом 2019 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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