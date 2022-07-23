Тухель об Аспиликуэте и «Барсе»: «Не уверен, что дам ему то, чего он хочет. Сесару сложно – другой клуб постоянно донимает. 1 сентября все успокоится»

недоволен поведением «Барселоны» в ситуации с защитником «Челси» .

– Что вы думаете о будущем Аспиликуэты?

– Это сложный вопрос, потому что я не уверен, что смогу дать Аспи то, чего он хочет.

– Вас раздражает поведение «Барселоны»?

– Может быть, да, чуть-чуть. Но все-таки самое важное – это наше желание.

Я просто сравниваю эту ситуацию с тем, как сильно мы боролись за Кулибали. Это игрок сборной, ему примерно столько же лет. Это был невероятно важный игрок для «Наполи». А Аспиликуэта – игрок сборной и капитан «Челси». Я считаю, что они примерно одного уровня, но так не думает (вероятно, речь о том, что «Челси» заплатил за Кулибали около 40 млн евро, а «Барса» хочет подписать Сесара за 4-5 млн евро – Sports.ru).

Так что я не уверен, что смогу удовлетворить его пожелания, хоть это и игрок огромного масштаба. Мы не особо думаем о других клубах. Мы концентрируемся на себе. Я сказал ему об этом, а теперь говорю вам.

Я понимаю эту ситуацию на личном уровне, если оценивать это с точки зрения карьеры, но я работаю здесь не только для того, чтобы давать ему то, что он хочет. Я тренер «Челси», который хочет лучшего для «Челси». Ему это не нравится, но он с пониманием относится к ситуации. Ему сложно, потому что другой клуб постоянно его донимает. 1 сентября все успокоится, и Аспиликуэта сможет показывать свою лучшую игру, – сказал тренер .