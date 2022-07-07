«Барселона» и владелец «Челси» Боэли обсудят переход Аспиликуэты и Алонсо в ближайшие часы

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«Барселона» и «Челси» сегодня проведут встречу с целью обсудить ряд трансферов.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, лондонцев будет представлять их владелец Тодд Боэли. Он сам будет вести переговоры с руководителями каталонцев.

Представители клубов обсудят переход защитников Сесара Аспиликуэты и Маркоса Алонсо в команду Ла Лиги. Также будут затронуты и другие темы.

Встреча начнется в ближайшие часы.

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