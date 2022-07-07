«Барселона» и владелец «Челси» Боэли обсудят переход Аспиликуэты и Алонсо в ближайшие часы

и сегодня проведут встречу с целью обсудить ряд трансферов.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, лондонцев будет представлять их владелец Тодд Боэли. Он сам будет вести переговоры с руководителями каталонцев.

Представители клубов обсудят переход защитников и в команду . Также будут затронуты и другие темы.

Встреча начнется в ближайшие часы.

«Барса» может купить Тальяфико у «Аякса» за 5 млн евро, если сорвется трансфер Алонсо из «Челси»