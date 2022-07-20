«Барселона» и «Челси» согласовали трансфер Аспиликуэты за 4-5 млн евро. Лондонцы отпустят его после подписания Гвардиола (Sport.es)

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«Барселона» и «Челси» согласовали трансфер защитника Сесара Аспиликуэты.

Как пишет Sport.es, сумма, которую заплатит «Барса», находится в пределах от 4 до 5 миллионов евро.

Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшие дни.

При этом «Челси» перед подписанием документов хочет найти замену Аспиликуэте. Речь, вероятно, идет об игроке «Лейпцига» Йошко Гвардиоле.

20-летний хорват может вскоре перейти в лондонский клуб, что снимет последнее препятствие для ухода Сесара. 

Аспиликуэта подпишет с каталонцами контракт по схеме 2+1 и может присоединиться к команде в США, где сейчас выступают оба клуба. 

Статистику правого защитника, которому 28 августа исполнится 33 года, можно изучить здесь.

Аспиликуэта должен стать следующим новичком «Барсы». «Челси» просил 9+ млн евро, чтобы выиграть время для усиления обороны

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