и «Челси» согласовали трансфер защитника .

Как пишет Sport.es, сумма, которую заплатит «Барса», находится в пределах от 4 до 5 миллионов евро.

Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшие дни.

При этом «Челси» перед подписанием документов хочет найти замену Аспиликуэте. Речь, вероятно, идет об игроке .

20-летний хорват может вскоре перейти в лондонский клуб, что снимет последнее препятствие для ухода Сесара.

Аспиликуэта подпишет с каталонцами контракт по схеме 2+1 и может присоединиться к команде в США, где сейчас выступают оба клуба.

Статистику правого защитника, которому 28 августа исполнится 33 года, можно изучить здесь.

Аспиликуэта должен стать следующим новичком «Барсы». «Челси» просил 9+ млн евро, чтобы выиграть время для усиления обороны