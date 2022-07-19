Аспиликуэта должен стать следующим новичком «Барсы». «Челси» просил 9+ млн евро, чтобы выиграть время для усиления обороны

Следующим новичком «Барселоны» может стать защитник .

Как пишет Marca, скорость осуществления сделки зависит от того, как быстро лондонский клуб сможет найти игрока, который заменит испанца в составе.

Новые владельцы «Челси» не собираются отступать от обещания, данного Аспиликуэте предыдущим руководством клуба, – Сесара готовы отпустить в другую команду. До настоящего момента «Челси» тянул время, не прекращая переговоры с «Барселоной».

Лондонцы просили у «Барсы» более 9 млн евро за Аспиликуэту – примерно такую сумму клуб заплатил за него «Марселю» в 2012 году. Эта стратегия ведения переговоров позволила «Челси» выиграть время, не нарушая обещаний, данных Сесару.

Пока лондонский клуб не сделает все желаемые приобретения в оборону, Аспиликуэту не отпустят. Как только это произойдет, сделка будет быстро закрыта. Прогресс может быть достигнут на этой неделе, однако гарантий этому нет.

Статистику правого защитника, которому 28 августа исполнится 33 года, можно изучить здесь.