«Барса» хочет купить Алонсо у «Челси» менее чем за 10 млн евро. Переговоры по Аспиликуэте остановлены

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Как пишет Diario Sport, на следующей неделе представители клубов встретятся, чтобы обсудить условия возможной сделки. «Челси» просил за испанца более 10 млн евро, но «Барса» надеется, что сможет снизить стоимость в ходе переговоров.

Каталонцы хотят купить Алонсо менее чем за 10 млн евро. В соглашение могут также включить бонусы. Контракт с Алонсо сроком на три года уже согласован.

Переговоры по поставлены на паузу – «Челси» настаивает на том, что контракт защитника автоматически продлился еще на сезон, и не хочет его отпускать. По этой причине стартовая цена Аспиликуэты высока, «Барса» не готова удовлетворить требования «Челси».

В минувшем сезоне 31-летний левый защитник принял участие в 46 матчах «Челси» во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Его статистика доступна здесь.