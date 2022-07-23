Вернер может уйти из «Челси» летом. Он не нравится Тухелю

Нападающий Тимо Вернер может покинуть этим летом.

Немецкий форвард не очень нравится Томасу Тухелю. Вернер рассматривает вариант с переходом в другой клуб этим летом, и тренер не будет препятствовать ему, однако для принятия окончательного решения потребуется время, пишет журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

В данный момент все идет к тому, что 26-летний нападающий покинет лондонский клуб в это трансферное окно.

Вернер присоединился к «Челси» летом 2020 года. С тех пор он провел за клуб 89 матчей и забил 23 гола.

Полную статистику форварда сборной Германии можно изучить по ссылке.