«Челси» не подпишет Роналду без одобрения Тухеля. Боэли еще не обсуждал возможный трансфер с тренером

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«Челси» не подпишет Криштиану Роналду без согласия Томаса Тухеля.

Совладелец лондонского клуба Тодд Боэли, который после ухода Марины Грановской и Петра Чеха из клуба выполняет функции спортивного директора «синих», узнает у тренера, хочет ли он, чтобы «Челси» делал предложение о трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед», утверждает The Telegraph.

Известно, что Тухель – поклонник таланта Роналду. Однако тренер еще не обсуждал с Боэли возможный трансфер.

Несколько источников сообщили, что Тухель посоветует Боэли с осторожностью отнестись к подписанию контракта с Роналду. Приоритетом для немца является покупка трех новых защитников, а также вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.

У Тухеля есть право вето на любой трансфер. Боэли не будет подписывать игроков, которых не хочет видеть в клубе тренер.

«Челси» не знает, согласится ли «Юнайтед» продать форварда. Также неизвестно, сколько «МЮ» запросит за Роналду и какими будут финансовые требования португальца. Всю эту информацию «Челси» начнет выяснять, только если Тухель одобрит трансфер.

Ранее стало известно, что 37-летний форвард заинтересован в переходе в лондонский клуб. Также сообщалось, что он готов готов серьезно снизить зарплату ради клуба, способного взять Лигу чемпионов.

В минувшем сезоне Криштиану забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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