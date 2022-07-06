У Стерлинга будет одна из самых высоких зарплат в «Челси». Рахим хочет быть ключевым игроком и нацелен на «Золотой мяч»

Вингер «Манчестер Сити» близок к переходу в «Челси».

По информации BBC, футболист согласовал условия контракта. Он впечатлен идеями главного тренера «синих» Томаса Тухеля и предложенной ему ролью.

«Горожане» хотели, чтобы англичанин остался, но сам игрок рассчитывал быть ключевым звеном своей команды и потому решил уйти из «Сити». Утверждается, что Стерлинг ставит перед собой задачу получить , а также добиться успехов с клубом.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Рахим войдет в число наиболее высокооплачиваемых футболистов «Челси».

«Челси» близок к покупке Стерлинга у «Ман Сити» за 45+10 млн фунтов. Рахим поедет в турне по США с «синими»