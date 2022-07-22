Мостовой о матче легенд: «Из РФС не звонили, из «Спартака» – лишь за пару дней до игры, но у меня были другие планы. Я что, буду ждать, пока кто-то проявится?»

объяснил, почему не принял участия в матче легенд «Зенита» и «Спартака».

В игре, состоявшейся 8 июля, выиграли легенды петербуржцев – 2:0.

– Вы остро отреагировали на то, что вас не позвали на матч легенд «Зенита» и «Спартака».

– Просто посмотрел состав. Там легенд по двое-трое человек в каждой команде – остальные по 20 игр сыграли и по паре голов забили.

Я двукратный чемпион Союза, куча голов – у кого из них все это есть? Мне за неделю до матча начали звонить журналисты: вы будете? А мне никто из РФС не позвонил.

– Титов и Аленичев сказали, что звонили вам – вы не взяли трубку. Ваша версия: «Мне набрали пара непонятных человек». Как на деле все было?

– Мне сначала и набрала пара непонятных человек – даже не смогли сформулировать, что хотят.

Ребята из «Спартака» пытались связаться лишь за пару дней до матча – но у меня уже были другие планы: я что, буду сидеть и ждать, пока кто-то проявится? – заявил бывший полузащитник сборной России и .

Аленичев о матче легенд: «Мостовому звонили, но он не отвечал. В следующий раз обязательно позовем»