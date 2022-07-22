Александр Мостовой: «Спартак» уже всех перепробовал – неужели нельзя позвать меня? Готов и помощником. Я в футболе видел все»

заявил, что хотел бы поработать тренером в «Спартаке».

– Главные ваши слова о тренерстве в последнее время: «Я, наверное, больше всех достоин быть в «Спартаке» из всех, кто там появлялся». Если бы это было собеседование, то как объясните – почему достойны?

– Потому что уже всех перепробовали – неужели нельзя попробовать меня?

– Вы – выдающийся футболист, но с нулевым тренерским опытом.

– А речь не только про главного тренера: я готов и помощником быть. У нас же многие годами сидят на скамейке одними из десяти ассистентов. Отлично же – ни за что не отвечаешь, а деньги капают. И я так тоже могу.

– Тренерское видение Александра Мостового?

– Спрашиваете, какой у меня багаж?

– Хотя бы стиль. Кержаков, например, в «Нижнем» ставил футбол от обороны – какой хотите ставить вы?

– Кержаков отталкивался не от стиля, а от качества футболистов. Но где он сейчас? Хотя человек оставил клуб в . Нашли вместо него Галактионова – какой у него стиль? Нет у него стиля кроме наличия нужных связей в футбольной среде. Зачем мне тогда рассуждать про стиль?

– Чтобы выгодно отличаться.

– Сейчас в мире есть две схемы – с тремя защитниками и четырьмя. Я бы ставил четверку, хотя опять же все зависит от исполнителей. Помню, в «Сельту» пришел новый тренер – заставил нас перестроиться на игру в три защитника. В каждом товарняке получили по несколько мячей с Макелеле и Мазиньо в опорке – вообще не подходила схема.

Иду ко второму тренеру: ну ты же видишь, что у нас не идет, объясни главному, что его «видение» не работает. В итоге к старту чемпионата вернулись к четверке защитников – той расстановке, благодаря которой нас все в Европе боялись.

Я в футболе видел все, поэтому поставить любую схему для меня не проблема, – сказал бывший игрок сборной России и .