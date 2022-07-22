Александр Мостовой: «Тем, кто верховодит футболом в России, я не нужен. Их раздражает, что я футбольный человек со своим пониманием»

считает, что вызывает раздражение у футбольных чиновников.

– Многие скажут, что ваши слова про матч легенд и спартаковцев – зависть.

– Часто так говорят – пытаются задеть. Завидуют те, кто не понимает в футболе. Кто понимает, все ко мне прекрасно относятся – так же, как и я ко всем. Но тем, кто верховодит футболом в России, я не нужен.

– Исходя из ваших слов, получается, вас «отменили».

– В нашем футболе – да.

– Завистники? На каком уровне?

– Футбольных чиновников. Помню многих из них 15 лет назад – тогда они открывали ресторанчики и вообще с футболом никак не были связаны. И их раздражает, что я футбольный человек со своим пониманием, – сказал бывший полузащитник сборной России и .