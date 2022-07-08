Аленичев о матче легенд: «Мостовому звонили, но он не отвечал. В следующий раз обязательно позовем»

Дмитрий Аленичев объяснил отсутствие Александра Мостового в составе легенд «Спартака» на матче с «Зенитом».

– Мостовому звонили, но Саша, к сожалению, не отвечал. Он видел, что звонили – мог бы перезвонить, но не перезвонил.

– Он в каждом интервью говорит, что его не зовут.

– Это его право – говорить. В следующий раз обязательно позовем его.

– Он усилил бы команду?

– Да, – сказал бывший тренер «Спартака».

Мостовой о том, почему не играет в матче легенд: «У меня нет связей с РФС, сам же я не поеду. Мои голы за «Спартак» многим могут только сниться»

Мостовой о том, что его не позвали на матч легенд «Спартака» и «Зенита»: «Немного есть двукратных чемпионов СССР с множеством побед и голов. Ну, пусть играют те, кто в клубе несколько раз побывал»