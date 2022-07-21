Фанаты «Реала» попросили Переса вернуть Роналду во время автограф-сессии в США: «Не дайте ему перейти в «Атлетико»!»

Президента попросили приобрести форварда Криштиану Роналду.

Как передает As, руководитель чемпионов прибыл в Лос-Анджелес, где команда готовится к новому сезону, и в течение 15 минут раздавал автографы болельщикам, собравшимся у тренировочного комплекса.

Фанаты выкрикивали различные предложения, например выиграть Лигу чемпионов в 15-й раз, и один из посетителей мероприятия попросил Переса вернуть в состав форварда .

«Не дайте ему перейти в «Атлетико!» – сказал болельщик. Президент никак не отреагировал, но это заявление нашло поддержку у ряда других фанатов.

Роналду, сейчас принадлежащий , выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. Сообщалось, что «Атлетико» хотел бы его приобрести в свете намерения португальца сменить клуб.