Тен Хаг о Роналду: «Не могу дождаться его возвращения. Когда это случится, сразу начнем встраивать его в команду»

Эрик тен Хаг не смог предоставить новой информации о ситуации .

– Есть ли новости о Роналду?

– Нет. Ситуация не изменилась по сравнению с прошлой неделей. Но обеспокоенность – это, вероятно, не совсем правильное слово [для описания ситуации].

Я концентрируюсь на игроках, которые находятся здесь, и они проявляют себя очень хорошо. Они в хорошей форме. Я должен еще сильнее сконцентрироваться на этом, чтобы развивать имеющийся результат.

Не могу дождаться возвращения Роналду. Когда это случится, мы сразу начнем встраивать его в команду, – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

Нападающий не явился в расположение после отпуска и не поехал с туром в предсезонный тур.

Манкунианцы сообщили, что Роналду было предоставлено время для решения семейных проблем, однако, как неоднократно утверждалось ранее, отказ Криштиану от возвращения в «МЮ» связан с его желанием перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов.