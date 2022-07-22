Тен Хаг о Роналду: «Не могу дождаться его возвращения. Когда это случится, сразу начнем встраивать его в команду»

Эрик тен Хаг не смог предоставить новой информации о ситуации Криштиану Роналду.
– Есть ли новости о Роналду?
– Нет. Ситуация не изменилась по сравнению с прошлой неделей. Но обеспокоенность – это, вероятно, не совсем правильное слово [для описания ситуации].
Я концентрируюсь на игроках, которые находятся здесь, и они проявляют себя очень хорошо. Они в хорошей форме. Я должен еще сильнее сконцентрироваться на этом, чтобы развивать имеющийся результат.
Не могу дождаться возвращения Роналду. Когда это случится, мы сразу начнем встраивать его в команду, – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
Нападающий не явился в расположение «Манчестер Юнайтед» после отпуска и не поехал с туром в предсезонный тур.
Манкунианцы сообщили, что Роналду было предоставлено время для решения семейных проблем, однако, как неоднократно утверждалось ранее, отказ Криштиану от возвращения в «МЮ» связан с его желанием перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов.