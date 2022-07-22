Бруну о влиянии Роналду на его игру за «МЮ»: «Не думаю, что проблемы были. Я много забивал рядом с ним»

не считает, что проблемы «Ман Юнайтед» связаны с .

– Связаны ли проблемы прошлого сезона с тем, что «Юнайтед» пришлось адаптироваться под Роналду?

– Нет, я так не думаю. Я здесь, чтобы служить нападающим моей команды, и я считаю, что мы великолепно начали сезон.

Перейдя в «Манчестер Юнайтед», Роналду сделал дубль в первой же игре, и я забил один мяч. После этого я много забивал, играя рядом с Криштиану.

Я вспоминаю обо всех голах, которые я забил, выходя на поле вместе с Криштиану, так что не думаю, что здесь была какая-то проблема.

Я играю рядом с ним в сборной Португалии. Это никогда не станет проблемой, потому что хорошие игроки подходят друг другу в любой момент и в любой ситуации, – сказал полузащитник .