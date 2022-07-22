Кокорин прибыл на сбор «Фиорентины». Он тренируется отдельно от команды

прибыл в расположение «Фиорентины» для подготовки к сезону.

Как пишет «Спорт-Экспресс», российский нападающий сегодня утром прибыл на сбор команды в местечке Моэна. Сегодня и завтра проведет два контрольных матча, а 24 июля вернется во Флоренцию.

Кокорин работает по индивидуальной программе и в двух ближайших матчах не сыграет. Второй сбор команды начнется 27 июля и пройдет в Австрии. Форвард должен принять в нем участие.

«РБ Спорт» уточняет, что Кокорин тренируется отдельно от команды.

Ранее сообщалось, что 31-летний футболист переболел коронавирусом.

За полтора года Кокорин провел в Серии А 10 матчей, не совершив ни одного результативного действия. В 2022 году он вышел на поле дважды.

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