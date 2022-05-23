Агент Кокорина: «Трудный для Саши сезон. Он планирует остаться в Италии и добиваться больше игрового времени»

Агент Александра Кокорина сообщил о желании форварда остаться в «Фиорентине».

«Как может ощущать себя человек в игровом плане, если он не играет? Он работает и надеется на то, что ему предоставят возможность показать себя.

Это был трудный для Саши сезон. Он получил очень маленькое количество игрового времени в связи с разными событиями.

Будем сильно надеяться, что в следующем сезоне ситуация изменится в лучшую сторону.

На сегодняшний день: Кокорин планирует остаться в Италии на следующий сезон и пробовать добиться больше игрового времени для себя», – сказал Тимофей Бердышев.

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