Агент Кокорина: «Трудный для Саши сезон. Он планирует остаться в Италии и добиваться больше игрового времени»

Теги Фиорентина серия А Италия Александр Кокорин Тимофей Бердышев агенты Спорт-Экспресс Футбол

Агент Александра Кокорина сообщил о желании форварда остаться в «Фиорентине».

«Как может ощущать себя человек в игровом плане, если он не играет? Он работает и надеется на то, что ему предоставят возможность показать себя.

Это был трудный для Саши сезон. Он получил очень маленькое количество игрового времени в связи с разными событиями.

Будем сильно надеяться, что в следующем сезоне ситуация изменится в лучшую сторону.

На сегодняшний день: Кокорин планирует остаться в Италии на следующий сезон и пробовать добиться больше игрового времени для себя», – сказал Тимофей Бердышев.

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