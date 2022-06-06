Юран о Кокорине: «Бог одарил таким талантом, а ты его не реализовываешь. Может, уже устал от футбола»

Главный тренер «Химок» высказался о форварде «Фиорентины» .

– Если бы вдруг возникла возможность пригласить Кокорина?

— Я бы отказался.

— Кокорин так и остался для вас загадкой?

— Не то что бы загадкой. Я просто не понимаю некоторых вещей: Бог одарил таким футбольным талантом, а ты его не реализовываешь.

— Он из сытых?

— Я с ним не общался. Но знаю, что он мог бы достичь гораздо большего. Может быть, уже устал от футбола... Не знаю. Ведь в «Сочи» же он начал потихоньку выходить на прежний уровень, забивал. Но потом...

— Переход в «Спартак» — ошибка?

— В «Спартак» не каждый день зовут. Видимо, Александр просто не понял, что в таком клубе уровень ответственности запредельный. Думал, что все само сложится. А так не бывает.

Это подтвердил и отъезд в Италию — либо ты пашешь на любом уровне, либо пора заканчивать. Третьего не дано, – сказал Юран.