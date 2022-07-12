Кокорин перенес коронавирус и готов присоединиться к «Фиорентине» на сборе («Р-Спорт»)

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Александр Кокорин переболел коронавирусом.

По информации «Р-Спорт», 31-летний нападающий уже перенес заражение и готов присоединиться к «Фиорентине» на сборе.

«У Александра несколько дней держалась высокая температура после отпуска на Мальдивах, она достигала отметки 39 градусов. Саша переболел коронавирусом и в самое ближайшее время сдаст повторный тест.

Если он будет отрицательным, то Александр отправится на сборы «Фиорентины». Александр уже чувствует себя хорошо.

Правда, по итальянским правилам может оказаться так, что ему еще пять дней придется находиться дома. В свою очередь, клуб рассчитывает на продолжение сотрудничества с Кокориным», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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