Агент Кокорина: «Александр начнет работу на сборах «Фиорентины» в июле. Все идет по плану»

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Агент Александра Кокорина рассказал, когда футболист возобновит тренировки с «Фиорентиной».

«Кокорин возвращается из отпуска в начале июля.

Какого числа? Точную дату вам сказать не могу. Но все идет по плану. Александр начнет работу на сборах с «Фиорентиной» в июле», – сообщил Тимофей Бердышев.

За полтора года Кокорин провел в Серии А 10 матчей, не совершив ни одного результативного действия. В 2022 году он вышел на поле дважды.

Подробно со статистикой 31-летнего россиянина можно ознакомиться здесь.

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