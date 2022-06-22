Агент Кокорина: «Александр начнет работу на сборах «Фиорентины» в июле. Все идет по плану»

Агент Александра Кокорина рассказал, когда футболист возобновит тренировки с «Фиорентиной».

«Кокорин возвращается из отпуска в начале июля.

Какого числа? Точную дату вам сказать не могу. Но все идет по плану. Александр начнет работу на сборах с «Фиорентиной» в июле», – сообщил Тимофей Бердышев.

За полтора года Кокорин провел в Серии А 10 матчей, не совершив ни одного результативного действия. В 2022 году он вышел на поле дважды.

Подробно со статистикой 31-летнего россиянина можно ознакомиться здесь.

По 4 действия в месяц, 0 ударов (хотя нет, 1 был) и продвижение на 14 метров с мячом: неповторимый сезон Кокорина