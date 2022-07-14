Кокорин пропустит первый сбор «Фиорентины». Он будет работать индивидуально во Флоренции («СЭ»)

Нападающий Александр Кокорин пропустит первый сбор «Фиорентины».

По данным , форвард не приедет на сбор «Фиорентины» в горном местечке Моэна. Он будет тренироваться по индивидуальной программе во Флоренции.

В горах клуб пробудет до 24 июля. Возможно, Кокорин присоединится к общей группе на втором сборе.

Ранее сообщалось, что 31-летний россиянин переболел коронавирусом.

За полтора года Кокорин провел в Серии А 10 матчей, не совершив ни одного результативного действия. В 2022 году он вышел на поле дважды.

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