Джейми Каррагер: «МЮ» должен играть в ЛЧ – это один из крупнейших клубов мира, не говоря о стране. Но вернуться в топ-4 непросто»

разочарован, что не попал в Лигу чемпионов.

– Переживаете ли вы, что «Манчестер Юнайтед» сможет побороться за титул в первом сезоне при тен Хаге?

– Я бы не сказал, что нервничаю. Мне кажется, «Манчестер Юнайтед» предстоит еще долгий путь, прежде чем они смогут побороться за титул.

Думаю, тен Хагу и игрокам нужно в первую очередь сосредоточиться на такой мысли: «Мы должны вернуть этот клуб в Лигу чемпионов – он должен там быть». «Манчестер Юнайтед» должен играть в этом турнире. Это один из крупнейших клубов мира, не говоря о стране. Так что их непопадание в Лигу чемпионов ощущается как что-то неправильное. «Юнайтед» не должен играть в .

Считаю, пока это главная цель. Как только «Юнайтед» сделает это, то сможет подумать о титуле. Это случится в ближайшие пару сезонов. Но вернуться в топ-4 в этом сезоне будет непросто – не только для «Юнайтед», но и для любой команды, которая обычно попадает в топ-4. Да, можно ожидать, что «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» будут там, ведь эти клубы всегда ведут борьбу за трофей. Но посмотрите, как силен будет «Челси», какие у них трансферы. А еще есть «Тоттенхэм» и «Арсенал».

Так что я считаю, что с точки зрения конкуренции попасть в топ-4 «МЮ» будет сложно. Действительно сложно. Это доказано многими тренерами из прошлого, которые приходили в «Юнайтед» с отличным резюме. Но нет сомнений, что у нынешнего тренера действительно хорошее резюме. «МЮ» действительно хорошо стартовал в предсезонке, – сказал бывший защитник «Ливерпуля».