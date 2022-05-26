Каррагер о Роналду: «Клопп в «Ливерпуле» сразу сказал, что Бентеке не для него. Тен Хаг должен поступить так же»

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Джейми Каррагер считает, что Эрик тен Хаг должен продать Криштиану Роналду

«Юрген Клопп в «Ливерпуле» сразу подошел к делу, что касается игроков, которых купили для Брендана Роджерса.

Кажется, Кристиан Бентеке обошелся им примерно в 35-40 миллионов фунтов стерлингов, это был большой трансфер, и Клопп сказал: «Ты не для меня, уходи!»

Он сразу же принял это смелое решение, после чего все подумали: «О, этот парень серьезно относится к своей работе!» 

Я убежден, что тен Хаг должен поступить так же с Роналду, независимо от того, разрешено ему это или нет. Я постоянно повторял на протяжении всего этого сезона, что это был не очень хороший трансфер», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» The Overlap.

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