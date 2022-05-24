Тен Хаг о целях в «МЮ»: «Вернуть клуб на вершину. Место «Манчестер Юнайтед» – в Лиге чемпионов»

Эрик тен Хаг рассказал о своих целях в .

– Какие цели вы поставили перед собой на предстоящий сезон Премьер-лиги?

– Я сказал, что этот проект направлен на то, чтобы вернуть «Манчестер Юнайтед» на вершину. Но мы также должны принять нынешнюю ситуацию, в которой мы находимся.

Прежде всего, место «Манчестер Юнайтед» – в Лиге чемпионов, так что это [возвращение в ЛЧ] будет нашей первой целью, – сказал главный тренер манкунианцев.

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