Робби Фаулер: «Роналду не виноват в провале «МЮ». Он забивал голы, выполнив свою часть сделки. На игру в ЛЕ он не подписывался»

Робби Фаулер выступил в защиту .

«Я большой поклонник Роналду и всех его достижений.

Но сейчас он на линии огня в «Манчестер Юнайтед», и я считаю это несправедливым. Когда Роналду вернулся на «Олд Траффорд», он думал, что после второго места в команда сможет провести хороший сезон. Криштиану взамен принес бы голы.

Он так и сделал, став лучшим бомбардиром с 24 голами и выполнив свою часть сделки. В том, что все так быстро и эффектно развалилось в , конечно, нет его вины, хотя некоторые поспешили его обвинить.

Нам рассказывали, что он не прессингует, не бегает назад и создает трудности. Его критиковали. Но ведь Роналду никогда не собирался прессинговать и изводить защитников, это не его стиль – и уж точно не в 37 лет.

Он делал то, для чего его подписали – забивал голы. Его подвело окружение, и я бы не стал на него нападать, если он хочет играть в Лиге чемпионов. У Роналду есть эго, и Лига чемпионов – это все, что он когда-либо знал.

Нельзя винить его за то, что он не в восторге от участия в Лиге Европы. Он на это не подписывался. Если у него получится попасть в команду Лиги чемпионов, то придется быть реалистом в отношении зарплаты.

Не многие могут себе его позволить, поэтому придется сильно снизить зарплату. Если он согласится, то удачи ему. Слышал, что его преданность ставят под сомнение. Но никто не знает, что на самом деле происходило за кулисами «МЮ». Со стороны все выглядело просто ужасно.

Провал «Юнайтед» в прошлом сезоне – не вина Роналду. Меня раздражает, когда в подобных ситуациях игрок получает по шее. Роналду заслуживает большего от «Манчестер Юнайтед», – написал экс-футболист «Ливерпуля» и сборной Англии в колонке для Mirror.