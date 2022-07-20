«Айхан готов вот-вот перейти в ЦСКА. Защитник-сорвиголова! Пару лет назад он мог оказаться в «Зените». Нагучев об игроке «Сассуоло»

Защитник близок к переходу в ЦСКА.

Об этом сообщил комментатор Роман Нагучев.

«Оказывается, Каан Айхан готов вот-вот перейти в . Это отличный трансфер для . Защитник-сорвиголова!

Любопытно, что пару лет назад он мог оказаться в . Мне как-то позвонил Андрей Аршавин, и я рассказал ему что да как. Он был в вишлисте, не знаю, как там пошло дальше.

Главный парадокс: Айхан – воспитанник немецкого футбола, но ничего немецкого в его игре так и не появилось. Авантюрист и хулиган! Но я таких люблю», – написал Нагучев.