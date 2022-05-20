Непомнящий про Оздоева в Серии А: «Не хватит скорости. И в «Зените» непросто будет конкурировать»

критически высказался о хавбеке .

– Я так в нем ошибся – в хорошую сторону. Стоял вопрос о приглашении его в ЦСКА. «Локомотив» его перехватил.

Я следил за ним: он без отбора, без острого продолжения, играет накоротке. Интересно, почему не рискует, он же уже не мальчик.

И он потом как в «Зените» заиграл. Думаю: вот это да! Был период, когда он казался мне лучшим там. До травмы.

– Очень хочется, чтобы он оказался в Италии. Кто-то же должен из наших заиграть в Италии.

– Мне кажется, не хватит скорости. Для тех лиг не хватит скоростных качеств.

– Это не прокачать уже?

– Нет. Это папа с мамой дают. Когда он в функциональном порядке, он быстрее думает, до приема мяча у него уже есть решение. Когда не очень в порядке, принимает мяч, начинает искать, играет поперек и назад, игра замедляется.

Сейчас ему будет непросто конкурировать в «Зените», – сказал бывший тренер «Томи» и советник президента ЦСКА в интервью Sports.ru.

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