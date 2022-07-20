Титов стал дедом: «Есть вопросы, где внук будет играть. Я за «Спартак» и «Барселону», а зять – за ЦСКА и «Реал»

Теги Спартак Егор Титов премьер-лига Россия Футбол

Егор Титов стал дедушкой. 

«У моей дочки вчера вечером родился мальчик. Все с ним отлично – здоровый богатырь. У меня вокруг одни женщины – мама, жена, сестра, две дочери. Из мужчин только я и зять.

Наконец-то в семье Титовых мальчик. Но есть вопросы к тому, где будет играть – я за «Спартак» и «Барселону», а зять за ЦСКА и «Реал». Хотя зять профессиональный теннисный тренер, поэтому внук может и в теннис пойти. Главное, что внук родился в спортивной семье и это здорово», – сказал бывший полузащитник и капитан «Спартака».

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