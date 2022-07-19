Кан о трансфере де Лигта: «Бавария» усилила защиту до топ-уровня. Сильной команде нужна не только сильная атака»

Теги Бавария Оливер Кан бундеслига Германия Маттейс де Лигт Футбол

Оливер Кан прокомментировал трансфер Маттейса де Лигта. 

«Бавария» купила защитника «Ювентуса» за 70+10 миллионов евро. 

«Маттейс де Лигт впечатляет в топовом международном футболе не только своими игровыми качествами, но и как человек, который играл роль лидера во всех своих командах. Он научился брать на себя ответственность в юном возрасте.

Сильной команде нужна не только сильная атака. Благодаря этому трансферу мы усилили нашу защиту до абсолютного топ-уровня», – сказал генеральный директор «Баварии».  

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