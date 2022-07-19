Де Лигт прошел первую часть медосмотра для «Баварии». Сегодня обследование будет завершено

Защитник Маттейс де Лигт близок к переходу в «Баварию».

Накануне 22-летний игрок сборной Нидерландов прошел первую часть медосмотра для мюнхенского клуба, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сегодня утром обследование де Лигта будет завершено, после чего футболист вылетит в США, чтобы присоединиться к своей новой команде, проводящей сборы за океаном.

Ранее стало известно, что клубы уже согласовали детали трансфера де Лигта. заплатит 70 млн евро, еще 10 млн могут достаться «Ювентусу» в виде бонусов.