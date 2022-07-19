Маттейс де Лигт: «Бавария» – один из самых успешных клубов Европы и мира. Уважение менеджмента и тренера убедило меня»

Маттейс де Лигт прокомментировал переход в «Баварию».

Немецкий клуб официально объявил о переходе 22-летнего нидерландского защитника из .

«Я очень рад стать игроком этого прекрасного клуба. – самый успешный клуб Германии, один из самых успешных клубов Европы и мира.

С самого начала я почувствовал искреннее уважение со стороны менеджмента, тренера и руководства клуба – это убедило меня.

Кроме того, «Бавария» – прекрасно управляемый клуб с большими целями. Я очень рад, что стану частью истории этой команды», – сказал де Лигт.