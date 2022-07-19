Переход де Лигта в «Баварию» из «Ювентуса» оформлен – все документы подписаны. Медосмотр завершат сегодня

Защитник Маттейс де Лигт перешел в «Баварию» из .

По данным журналиста Фабрицио Романо, футболист стал новым игроком мюнхенского клуба. Все документы со стороны «Баварии» и «Ювентуса» подписаны, футболист бумаги тоже подписал.

Медосмотр будет завершен сегодня. Первую часть обследования футболист уже прошел. Скоро Маттейс отправится в США, где присоединится к своему новому клубу.

Ранее стало известно, что мюнхенский клуб заплатит 70+10 млн евро за де Лигта.

Статистику 22-летнего защитника можно изучить здесь.